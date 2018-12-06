Фото: vk.com/barneos22
Барнаульских автомобилистов предупреждают об очень скользкой проезжей части в районе пересечения улиц Энтузиастов и Попова.
"Попова — Энтузиастов при движении от Панфиловцев очень сильный гололед. Не помогают даже шипы. Машины не могут остановиться на спуске", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
В этой связи специалистов дорожных служб просят обратить внимание на данный участок дороги, чтобы избежать возможных ДТП.
Комментарии
зима неожиданно же пришла. Весь город такой