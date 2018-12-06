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Ракшин судится с мэрией Барнаула из-за застройки стадиона "Локомотив"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Администрация города не разрешает строить высотки в центре города

Фото: Amic.ru

Некая компания "Локомотив" официально подала документы в Арбитражный суд Алтайского края на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за отказ в строительстве жилья на бывшем стадионе "Локомотив". Как следует из карточки дела, компания представляет в суде интересы известного предпринимателя Евгения Ракшина.

Так, "Локомотив" еще летом подал документы в комитет для разрешения на строительство жилого комплекса на месте памятника архитектуры, но 3 сентября мэрия отказала компании в разрешении на строительство. К 25 декабря стороны должны представить необходимые пакеты документов.

Отметим, что разговоры о строительстве нескольких домов на месте бывшего стадиона ведутся много лет. Сейчас компания "Селф" уже завершает строительство первого объекта будущего комплекса рядом с автовокзалом.

Заказчиком строительства ЖК выступило ОАО "Первый", которое является собственником "Локомотива". Именно эта организация в марте 2011 года получила комплекс зданий стадиона и его территорию. Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.

Позже суд определил, что стены стадиона являются памятником архитектуры. При этом владелец компании "Первый" Евгений Ракшин заявлял, что объект является абсолютно типовым и не имеет какой-либо исторической ценности. Градостроительный комитет Барнаула после решения суда одобрил проект застройки территории жилыми домами, но его решили реализовывать в несколько этапов. Предполагалось, что в состав ЖК войдут несколько многоэтажек. Одна из них будет высотой в 23 этажа. Фасад комплекса предполагалось выполнить в стилистике времен сталинского ампира.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

6.12.2018 14:19
- гость -

Ради прибыли готовы уничтожить все - стадион, планетарий - а на людей им плевать...

0  0
6.12.2018 14:20
- гость -

а надо бы в стиле "лужковский ампир"

0  0
6.12.2018 14:22
- гость -

давайте поставим колом весь город

сначала галакси
теперь еще тут

весь город в пробках будет

0  0
6.12.2018 14:24
гость

А ничего там незаконного не было в сделке??? Например долю нельзя было в ОАО вносить, права не было?? И все им с рук сходит!

0  0
6.12.2018 14:28
- гость -

Ракшин судится с мэрией Барнаула из-за застройки стадиона "Локомотив"

Следует читать: "Ракшин через суд поясняет мэрии за застройку стадиона Локомотив"

0  0
6.12.2018 14:28
- гость -

Как историческая ценность у этих руин? Или опять фетишисты руинолюбы постарались

0  0
6.12.2018 14:31
- гость -

Сменилась власть, вот новый ветер дует.

0  0
6.12.2018 14:33
Директор СССР

Да пусть строятся, только кому они продавать будут? денегнетуракрымняяяяшшш!!!!

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