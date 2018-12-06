Фото: Amic.ru
Некая компания "Локомотив" официально подала документы в Арбитражный суд Алтайского края на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за отказ в строительстве жилья на бывшем стадионе "Локомотив". Как следует из карточки дела, компания представляет в суде интересы известного предпринимателя Евгения Ракшина.
Так, "Локомотив" еще летом подал документы в комитет для разрешения на строительство жилого комплекса на месте памятника архитектуры, но 3 сентября мэрия отказала компании в разрешении на строительство. К 25 декабря стороны должны представить необходимые пакеты документов.
Отметим, что разговоры о строительстве нескольких домов на месте бывшего стадиона ведутся много лет. Сейчас компания "Селф" уже завершает строительство первого объекта будущего комплекса рядом с автовокзалом.
Заказчиком строительства ЖК выступило ОАО "Первый", которое является собственником "Локомотива". Именно эта организация в марте 2011 года получила комплекс зданий стадиона и его территорию. Компании, которая принадлежит семье известных в городе Ракшиных, удалось приватизировать имущество через внесение его в уставный капитал создаваемого ОАО.
Позже суд определил, что стены стадиона являются памятником архитектуры. При этом владелец компании "Первый" Евгений Ракшин заявлял, что объект является абсолютно типовым и не имеет какой-либо исторической ценности. Градостроительный комитет Барнаула после решения суда одобрил проект застройки территории жилыми домами, но его решили реализовывать в несколько этапов. Предполагалось, что в состав ЖК войдут несколько многоэтажек. Одна из них будет высотой в 23 этажа. Фасад комплекса предполагалось выполнить в стилистике времен сталинского ампира.
Комментарии
Ради прибыли готовы уничтожить все - стадион, планетарий - а на людей им плевать...
а надо бы в стиле "лужковский ампир"
давайте поставим колом весь город
сначала галакси
теперь еще тут
весь город в пробках будет
А ничего там незаконного не было в сделке??? Например долю нельзя было в ОАО вносить, права не было?? И все им с рук сходит!
Ракшин судится с мэрией Барнаула из-за застройки стадиона "Локомотив"
Следует читать: "Ракшин через суд поясняет мэрии за застройку стадиона Локомотив"
Как историческая ценность у этих руин? Или опять фетишисты руинолюбы постарались
Сменилась власть, вот новый ветер дует.
Да пусть строятся, только кому они продавать будут? денегнетуракрымняяяяшшш!!!!
6.12.2018 14:28
- гость -
Да не в руинах дело. Куда там высотку и зачем она там? Одну вон хрень, простите, уже впихнули чуть дальше внутрь квартала, смотрится как прыщ на ровном месте. Тут будет вообще пришей кобыле хвост, одно убожество в том квартале уже торчит, и что, хорошо вышло?