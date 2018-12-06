Арестованный в США россиянин скончался в американской больнице

Россиянин Герман Волков, который был арестован в 2017 году за нелегальное пребывание в Штатах, умер в больнице города Джексонвилль (штат Флорида), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE).
Речь идет о 56-летнем мужчине, который остался в США после истечения визы. Его не стало 30 ноября после остановки сердца. Врачи не смогли его реанимировать. Вероятной причиной смерти специалисты назвали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Точно об этом можно будет говорить после окончания расследования. Ранее мужчина выписался из другой больницы этого города, где отказался от лечения.
Волкова арестовали в июне 2017 года. В конце того же года федеральный иммиграционный судья приказал россиянину покинуть США. После этого он находился под стражей и ожидал депортации.
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Умереть готовы лишь бы невозращаться в рашку