Шесть человек погибли в ДТП с участием "скорой" под Краснодаром

Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
"По предварительным данным, на 9 км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная в районе станицы Некрасовская произошло столкновение автомобиля "ВАЗ-2114" с каретой скорой помощи. В результате ДТП на месте погибли шесть человек, находящиеся в автомобиле "ВАЗ", среди которых двое детей. Также госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое сотрудников скорой помощи и еще один пассажир легкового автомобиля", — говорится в сообщении.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, среди пострадавших также есть один ребенок. "Погибли двое детей, среди пострадавших — один ребенок. Всего в автомобиле ВАЗ ехали семь человек — трое детей и четверо взрослых", — рассказал собеседник.
Он уточнил, что в машине скорой помощи пострадали водитель и два медика. Машины столкнулись на узком повороте лоб в лоб, машина скорой помощи ехала на вызов.
Также сообщается, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Они доставлены в центральную районную больницу.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Комментарии
перегруженная машина едет совсем не так, как с одним водителем