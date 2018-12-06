Данными о водителях-алкоголиках будут обмениваться МВД и Минздрав

Минздрав вместе с МВД рассматривают возможность обмениваться сведениями о водителях, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел.
Законопроект пока что находится на этапе согласования. Речь в документе в том числе идет об автомобилистах, страдающих алкоголизмом и наркоманией. С 2018 года действуют нормативные акты о создании Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Данные в нее из государственных и частных клиник, как предполагается, начнут поступать с 1 января 2019 года.
Если проект закона примут, то ГИБДД получит доступ к размещенным в системе сведениям.
В таком случае сотрудник Госавтоинспекции сможет послать запрос о подтверждении выдачи гражданину медицинского заключения и указанной в нем информации. Ответ будет содержать сам факт наличия бланка, указанные в нем противопоказания к управлению авто и разрешенные категории транспортных средств.
Доступными для ГИБДД станут и сведения о действующих общих ограничениях по вождению машиной. Они могут касаться ручного или автоматического управления и использования спецприспособлений, в том числе очков и контактных линз.
Получив сведения в режиме онлайн, инспектор решит, выдавать ли человеку права и необходимо ли установить ограничения по вождению.
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