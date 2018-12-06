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Порядка 2000 новогодних елей не дали беспрепятственно провезти в Алтайский край — на деревья не было необходимых сопроводительных документов.
В региональном управлении Россельхознадзора отмечают, что рождественские деревья являются подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском.
"Носителями карантинных вредных организмов могут быть именно новогодние деревья, поэтому на пихты, ели и сосны распространяются карантинные фитосанитарные требования. Вместе с новогодними деревьями могут путешествовать карантинные виды жуков-усачей (малый черный еловый усач, большой черный еловый усач, сосновый усач), способные найти новую кормовую базу даже в деревянном доме", — подчеркивают в ведомстве.
Так, за минувшую неделю на мобильном посту Славгородского ФКП было выявлено четыре случая ввоза на территорию Алтайского края новогодних деревьев без сопроводительных документов, в том числе без карантинных сертификатов.
В Россельхознадзоре добавляют, что около 2000 праздничных елок привезли из Турочакского района Республики Алтай, Курганской и Ульяновской областей.
"К правонарушителям применены меры в соответствии с действующим законодательством. После лабораторной экспертизы, проведенной ФГБУ "Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория", новогодние ели допущены к реализации", — добавили в ведомстве.
Комментарии
ну зашибись, я тут жду когда елки начнут продавать, а они тормозят перевозчиков под придуманным предлогом
а цены начнут взвинчивать из за них...
когда уже базары елочные откроют?
Что же за люди нами правят? Вместе с новогодними деревьями могут путешествовать карантинные виды жуков-усачей. Хорошо. После того как эти елки привезут, их будут продавать на улице при -20. Жуки усачи далеко смогут убежать при -20? Затем их поставят дома. Жуки усачи сожрут всех тараканов и будут жить в домах Россиян?
Скорее всего в Алтайском крае вырубкой и продажей елок занимается какой-нибудь сынуля чиновника. Вот и душат конкурентов.