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Стало известно, когда в 2019 году пройдет "Алтайская зимовка"

, ИА "Амител"
Организаторы рассказали о мероприятиях текущего года и о том, чем будут удивлять гостей в 2019 году

Фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

В 2018 году праздник "Алтайская зимовка" посетили 16,5 тысячи человек. 1 декабря праздник открыл зимний туристический сезон в регионе. В текущем году основные мероприятия прошли на туркомплексе "Бирюзовая Катунь". Об итогах мероприятия, а также о датах проведения "Алтайской зимовки" в 2019 году рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы.

По словам руководителя проекта "Алтайская зимовка" Елены Куценко, в этом году на площадке работала резиденция Деда Мороза. В один день ее посетило более 350 детей. Среди новинок зимнего праздника — площадка боссабол. Это большой батут, на котором играют в волейбол. Гости зимовки по достоинству оценили это вид спорта.

Традиционно на площадке состоялись соревнования по спорту сверхлегкой авиации. Участие в соревнованиях на мотопарапланах и паралетах приняли более 30 человек. Интересные мероприятия масштабных гуляний прошли и в районах. В Первомайском районе прошел праздник "Первомайские пельмени". На него пришло более 500 человек. А в Бийске состоялись "Пельменийские игры". На них были слеплены 570 пельменей, собралось более 200 зрителей.

По мнению организатора масштабных фестивалей и событийных мероприятий городского, районного и краевого масштаба Ольги Бабаевой, то, что "Алтайская зимовка" прошла на "Бирюзовой Катуни" — это огромная удача.

"Площадка зимой оказалась невероятно уютной. Деревья покрыты каким-то фантастическим инеем. Как будто богато украшенный зал. Также на "Бирюзовой Катуни" оказались более комфортные погодные условия, нежели в городах. Там было тепло, не было ветра и был снег", — считает Бабаева.

Также достоинствами мероприятия этого года она назвала большой каток и горку, а также сюрприз для зрителей — большую фигуру лебедя, который развлекал гостей мероприятия.

Как подчеркнула Елена Куценко, эта площадка оправдала себя, несмотря на то, что ее посетило меньше народу, чем в прошлом году. Скорее всего, в 2019 году праздник снова развернется на "Бирюзовой Катуни".

"Почему было меньше народу? Потому что у нас основная площадка переехала дальше. Если раньше основные мероприятия проходили в Барнауле, то сейчас, конечно, мы отдавали себе отчет, что площадка дальше, но мы хотели попробовать этот формат. И несмотря на погодные условия, наши задумки воплотились в жизнь", — рассказала она.

Также численность посетителей "Алтайской зимовки" сократилась из-за того, что в этом году прошло меньше спортивных мероприятий, которые были привязаны к погоде. Но организаторы не акцентируют внимание на числе гостей праздника, по их мнению, главное — качество.

Еще одним интересным мероприятием в рамках зимних гуляний стало восхождение группы на высшую точку Алтайского края — Маяк Шангина. По словам руководителя турклуба АлтГУ Андрея Дудника, в этом году вершину покорили 15 человек. Подъем занял 3 часа, а спуск — 2 часа. Он признался, что группа столкнулась с диким волком на горе.

"Мы в рамках алтайской зимовки принимаем участие в восхождении четвертый раз. Это очень интересный формат праздника, и это вызывает желание у студентов сделать что-то необычное. По словам местных жителей, после начала "Алтайской зимовки" по нашей лыжне прошли несколько туристских групп. Добавлю, что Коргонский хребет — это один из западных хребтов Алтайского края, он один из первых встречает циклон, идущий с Атлантики, поэтому погода там меняется очень быстро. В этом году мы использовали спутниковый телефон и очень быстро получали информацию о сменах погоды, именно этот момент и позволил нам совершить восхождение", — поделился нюансами Дудник.

Организаторы приоткрыли планы по организации "Алтайской зимовки" в 2019 году. Ориентировочными датами проведения праздника станут 30 ноября и 1 декабря. В следующем году на зимнем празднике должно появиться еще больше теплых помещений, а также анимационных и фотозон.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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