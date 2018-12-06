Алтайская сеть "Корзинка" начнет экспансию в Новосибирск с 2019 года

В 2019 году бийская франчайзинговая сеть "Корзинка" (принадлежит "Аниксу") намерена выйти на рынок Новосибирской области. До сих пор в столице СФО сеть не была представлена.
Как сообщил менеджер по развитию франчайзинговой сети "Корзинка" Максим Лощинов, пока в Новосибирске магазинов сети нет. "С партнерами ведутся переговоры о возможности выхода в 2019 году нашей сети в Новосибирскую область. В случае положительного решения до конца года в регионе будет открыто два-три пилотных магазина "Корзинки", — цитирует его "Коммерсант".
Между тем, еще с 2009 года розничная сеть "Аникс" начала открывать магазины в Новосибирской области, а с 2010 — и на Кузбассе.
Франчайзинговая сеть "Корзинка" была запущена в 2008 году. К настоящему времени открыто уже более 160 магазинов, собственниками которых являются более 90 франчайзи. К слову, "Корзинка" — крупнейшая торговая сеть в Республике Алтай и представлена во всех десяти его районах.
При этом основными конкурентами "Корзинки" на рынке Новосибирска, по мнению экспертов, станут вовсе не "Пятерочка", "Магнит" или "Мария-Ра", а "Ярче" и "Фасоль". Последнюю развивает в Сибири Metro Cash&Carry.
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