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Мусор бизнес-класса: на Алтае спорят о новой системе вывоза ТКО

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Мусорная реформа в Алтайском крае стала поводом для жарких дискуссий

Фото: Александра Черданцева

Через месяц в Алтайском крае начнется новый этап вывоза твердых коммунальных отходов. С 1 января 2019 года за эту работу будут отвечать не множество мелких компаний, а пять крупных. Перейти на новую систему регион обязывает федеральный закон. Однако как его выполнять, до конца не понятно. Власти региона и сами региональные операторы уверяют: не сразу, но систему отладим. Но есть и те, кто эту лодку спокойствия усиленно раскачивает.

С нового года Алтайский край будет поделен на семь зон. У каждой свой региональный оператор (у трех один и тот же, но конкурсы проводились по каждой территории отдельно). По закону только региональный оператор будет иметь право вывозить мусор от мест накопления — с контейнерных площадок или бестарным способом. И деньги за эту услугу будет получать региональный оператор. Там, где уже есть централизованная система вывоза мусора, проблем быть не должно, говорят власти. Но во многих муниципалитетах края вообще никогда не вывозили мусор системно. Свои отходы жители либо сами вывозят на свалку, ничего никому не платя, либо платят какой-либо компании за этот вывоз. Теперь по закону платить придется всем.

Регоператоры Алтайского края:
Барнаульская зона — АО "Эко-Комплекс" (в Барнауле к работе приступит 15 декабря),
Славгородская зона — ООО "Позитив 88",
Каменская зона — ООО "Линетт",
Бийская — ООО "Спецобслуживание — Центральное" (в Бийске и Белокурихе приступил к работе 1 ноября),
Заринская — ООО "Спецобслуживание — Центральное",
Алейская — ООО "Спецобслуживание — Центральное",
Рубцовская — ООО "ВторГеоРесурс".

Итак, за последние пару месяцев выявилось несколько проблемных моментов, часть из них стала предметом дискуссии на заседании в краевом парламенте в четверг, 6 декабря:

1. Смогут ли регоператоры нормально выполнять свою работу. В этом очень сильно сомневается председатель Заринского городского Собрания депутатов Александр Лаговский. Он неоднократно заявлял, что в январе 2019 года некоторые города и районы края могут буквально погрязнуть в мусоре, потому что некоторые регоператоры просто не смогут достойно организовать работу. Больше всего претензий у него к ООО "Спецобслуживание — Центральное" (Заринская зона).

На заседании в краевом парламенте в четверг, 6 декабря, он заявил, что нужно отказаться от новый системы как минимум до 2020 года во всех зонах, кроме Бийской и Барнаульской.

"Нет никакого переходного периода. С  1 января вывоз мусора будет не во всех деревнях, а тариф-то рассчитывался с учетом всех муниципалитетов", — сказал он.

И действительно, вывоз мусора, как ранее анонсировали краевые власти, начнется 1 января 2019 года не во всех муниципалитетах (почему, читайте в пункте № 2).

"Переходить будем поэтапно. Вообще каждый житель региона должен быть охвачен услугой вывоза мусора. Но сначала отладим систему там, где эта работа уже велась, а уже потом там, где никогда не было централизованного вывоза", — сказал на заседании министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

По данным портала Amic.ru, Александр Лаговский может представлять бизнес-интересы компании, которая раньше занималась вывозом мусора в Заринске, но регоператором не стала.

На это почти открыто указал и спикер краевого парламента Александр Романенко.

"Любые попытки отстоять интересы бизнеса на ваших территориях (обращается в целом к местным депутатам, которые присутствовали на заседании — прим.ред.) поперек федерального закон можно рассматривать как диверсию. Да, будет передел рынка, да, часть рынка была в серой зоне. Создать напряжение легко. Но не надо делать это искусственно. Я вижу такие посылы от собственников бизнеса. Но напоминаю, кроме Барнаульской и Бийской зоны, регоператоры нашлись только с третьего раза. Рубцовская зона до последнего не была никому интересна. И если сейчас там кто-то начнет создавать проблемы регоператору, то это будет диверсия", — сказал Гилев.

Он добавил, что все субподрядчики хотят работать только в крупных населенных пунктах, а "регоператор пусть подбирает проблемные районы, где логистика не выгодная и тариф не окупится".

Представители ООО "Спецобслуживание — Центральное" уверяют, что и людей, и техники, и желания работать качественно у них хватит и на Заринскую зону, и на две остальные.

2. Местные власти оказались не готовы к реформе. С 2019 года именно администрации будут отвечать за установку и обслуживание контейнерных площадок. Там, где их нет, нужно будет установить новые. Это, разумеется, стоит денег, с чем у бедных алтайских сел всегда проблемы. Кроме того, именно местные власти должны создать реестр таких объектов, чтобы регоператор мог разработать маршруты сбора мусора.

С января 2019 года все операторы действительно заработают, но пока не во всех городах и селах. Там, где нет контейнеров и схемы, оператор просто не имеет право вывозить мусор. Сколько в регионе таких муниципалитетов, похоже, никто точно и не знает.  

Вот тут справедливо замечание Лаговского, 1 января у администраций может просто не оказаться средств на установку таких контейнеров. Но делать это все равно придется.

Во время заседания Иван Гилев неоднократно призывал представителей местных администраций содействовать работе регоператора, решать все проблемы конструктивно и выполнять часть своей работы.

"Существенных нареканий к работе регоператоров пока нет. Призываю всех переходить на новый режим работы так, чтобы это было незаметно для потребителей. А там, где вывоза мусора раньше не было, — наименее конфликтно", — сказал он.

3. Платить придется всем жителям. Того требует федеральный закон. Тарифы на 2019 год пока не установлены. Но порядок сумм примерно понятен. В 2018 году для Барнаульской зоны установлен тариф в размере 66,82 рубля с человека в месяц. В Новоалтайске, ЗАТО Сибирский, Калманском, Косихинском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Троицком районах — 44,92 рубля. В Бийске и соседних районах до конца года плата на уровне 36 рублей. Но министр Иван Гилев заявил: пока оператор не начнет сбор мусора, он не должен собирать деньги с населения. При этом собирать плату за вывоз мусора имеет право только региональный оператор.

4. Нехватка полигонов. На весь Алтайский край всего 15 полигонов, этого явно недостаточно, сказал Гилев. По его словам, местные власти уже активизировались в проработке вопроса по созданию новых полигонов. Но вряд ли это произойдет скоро. Возможно, только к концу трехлетнего контракта со всеми операторами.

Корреспондент портала Amic.ru разговаривал об этом и с руководителем "ЭКО-Комплекса" Виктором Карлом, и с руководителем ООО "Спецобслуживание — Центральное" Алексеем Щербатовым. Оба сказали, что в их зонах требуются новые полигоны, но чтобы понять, где именно их надо организовать, нужно время. Дело в том, что от места расположения полигона будут зависеть затраты на его транспортировку.

Плюс денежный вопрос. Это могут быть средства и регионального оператора, и частно-государственное партнерство, и концессия. Но пока ни регоператоры, ни власти не сказали, за чей же счет будет "банкет". Министр Гилев добавил, что пока тарифы не включают инвестиции в крупные проекты.

 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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