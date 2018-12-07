Сеть магазинов "Спортивный мир" отмечает день рождения и в честь праздника дарит свои гостям скидки до 70% абсолютно на весь ассортимент товаров.
Акция действует только 8 и 9 декабря.
Скидки будут представлены на:
— одежду и обувь для активного отдыха и лыжного спорта, в том числе горнолыжного;
— лыжи беговые (горные), сноуборды, а также различное снаряжение и аксессуары для зимнего спорта;
— коньки для всей семьи;
— санки, ледянки, тюбинги;
— термобелье ACCAPI, LOFFLER, Nordski;
— товары для фитнеса: кроссовки, спортивные костюмы, инвентарь;
— все для гимнастики, единоборств и плавания.
В магазине представлены в ассортименте мировые бренды: Salomon, Fischer, Swix, Scott, Elan, Maier, Salewa, Stayer, Buff, Kama, Asics, Dolomite.
Сеть магазинов "Спортивный мир"
г. Барнаул
пр. Комсомольский, 75
пр. Комсомольский, 120