Фото: vk.com/incident22
Столкновение автомобилей Lexus и Suzuki Liana произошло в центре Барнаула днем в четверг, 6 декабря, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".
Авария случилась на улице Гоголя неподалеку от здания городской администрации.
О пострадавших в результате аварии не сообщается. В результате ДТП некоторое время была перегорожена проезжая часть улицы.
Комментарии
по фото - охреневший лекс не уступил при выезде на дорогу
Да скорее всего правый ряд уступил, а левый ехал, ну лекс в любом случае виноват будет судя по фото