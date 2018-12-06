Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов подвел итоги успехов в экономике.
По словам Медведева, многие страны продолжают считать Россию лучшей площадкой для инвестиций. Он отметил, что у России "сильная экономика быстроразвивающейся страны", поэтому упор необходимо делать на собственных источниках развития. По его словам, иностранные инвестиции должны оставаться вторичным источником.
"Сейчас у нас в целом сильная экономика быстроразвивающейся страны, поэтому мы должны делать упор на своих источниках развития. Но это не означает, что иностранные инвестиции больше не приветствуются, и мы будем стараться улучшить инвестиционный климат", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что многие партнеры продолжают инвестировать в Россию: "Никто не уходит, хотя отдельные правительства палки в колеса вставляют: это и правительство США, и некоторые страны Европы. Но другие активно говорят, что эти санкции нанесли огромный ущерб, порядка 100 миллиардов на этом все потеряли".
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