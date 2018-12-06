Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов подвел итоги успехов в экономике.
По словам Медведева, многие страны продолжают считать Россию лучшей площадкой для инвестиций. Он отметил, что у России "сильная экономика быстроразвивающейся страны", поэтому упор необходимо делать на собственных источниках развития. По его словам, иностранные инвестиции должны оставаться вторичным источником.
"Сейчас у нас в целом сильная экономика быстроразвивающейся страны, поэтому мы должны делать упор на своих источниках развития. Но это не означает, что иностранные инвестиции больше не приветствуются, и мы будем стараться улучшить инвестиционный климат", — сказал Медведев.
Он подчеркнул, что многие партнеры продолжают инвестировать в Россию: "Никто не уходит, хотя отдельные правительства палки в колеса вставляют: это и правительство США, и некоторые страны Европы. Но другие активно говорят, что эти санкции нанесли огромный ущерб, порядка 100 миллиардов на этом все потеряли".
Комментарии
Сейчас у нас в целом сильная экономика быстроразвивающейся страны, поэтому мы должны делать упор на своих источниках развития.
А ведь так хотелось бы жить в сильной стране с быстроразвивающейся экономикой.
где экономика то????????????????????????
Балабол
дожили, "развивающимися странами" называют всяких папуасов с Африки типа Бурунди.
мы должны делать упор на своих источниках развития=========это вообще севкарейские идеи Чучхе в чистом виде.
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин дал свой прогноз по российской экономике в интервью Bloomberg. В частности, он считает, что экономический рост в России в 2019 году будет ниже одного процента. По его словам, замедлению роста ВВП поспособствуют западные санкции, девальвация рубля и повышение НДС.
Без комментарий....
6.12.2018 18:23
- гость -
дожили, "развивающимися странами" называют всяких папуасов с Африки типа Бурунди.
++++++++++++++
Классификация МВФ и ООН
К развивающимся странам (англ. Developing countries) обычно относят те государства, которые имеют низкие стандарты демократических правительств, свободной рыночной экономики, индустриализации, социальных программ и гарантий прав человека для своих граждан.Однако нет единственного общепринятого определения этого термина, и уровень развития так называемых развивающихся стран может широко варьироваться. Некоторые развивающиеся страны имеют средние стандарты уровня жизни.
Страны с более развитой экономикой, по сравнению с другими, но которые ещё не в полной мере продемонстрировали признаки развитой страны, объединяются под общим термином «новые индустриальные страны». Термин «Развивающаяся страна» применим не для любой страны, которая слаборазвита, так как в ряде стран практически никакого развития не происходит. /dic.academic.ru/