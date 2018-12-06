Медведев назвал самое трудное решение последних десятилетий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, подводя итоги уходящего года, назвал принятое властями РФ решение касательно изменения пенсионного возраста самым трудным за последние десятилетия, сообщает телеканал "360".
"Очевидно, что это было очень трудное решение. Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последние десятилетия", — подчеркнул Медведев.
Он отметил, что подобного рода шаги не добавляют власти популярности и "изначально все это понимали". Предыдущее решение о пенсионном возрасте, напомнил он, принималось 70 лет назад. Нынешняя реформа тоже рассчитана на долгую перспективу.
"Подготовленный правительством вариант был простым и во многом вызвал жесткую дискуссию. Мы понимали, что его следует доработать. Ключевые изменения были высказаны 29 августа президентом, в результате выработали компромиссный проект", — пояснил Медведев.
Он добавил, что на данный момент сохранена разница в пять лет между мужчинами и женщинами, сохранено большинство льгот, меры поддержки отдельных категорий граждан, введено правило, которое касается дополнительных выплат для жителей сельских населенных пунктов.
"Совершенствование законодательства должно продолжиться, но базовые условия приняты и начинают действовать с теми сроками, которые есть в законе", — сказал Медведев.
По его словам, в сложившейся ситуации "нельзя мыслить категориями нравится/не нравится", поскольку это повлечет за собой отсталость российской экономики.
"Мы все это сделали не ради устойчивости абстрактной пенсионной системы, а главным образом для того, чтобы увеличить пенсионные доходы. И это прямо зафиксировано, и каждый год пенсия будет расти в течение шести лет на тысячу рублей. Это можно сделать, только проведя эти сложные, но назревшие реформы", — подытожил Медведев.
Комментарии
Смотрю в прямом эфире-до чегож у Нас всё хорошо!