Фото: barnaul.org
Монтаж новогодней елки ведут в барнаульском парке "Лесная сказка", сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы проводятся с 3 декабря. "Ель представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из крестообразного основания и ствола, на котором закрепляются более полутора тысяч искусственных веток. Высота новогоднего дерева составит 14 метров, диаметр — более шести метров", — уточняют в мэрии.
Когда монтаж конструкции будет завершен, рабочие приступят к украшению новогоднего дерева.
В этом году будет использована светодиодная пиксельная подсветка с десятью запрограммированными режимами.
Кроме того, главный вход в парк "Лесная сказка" украсили светодиодной бахромой. До середины декабря в парке появятся подсвеченные ледовые фигуры персонажей сказки "Три поросенка" и традиционных Деда Мороза и Снегурочки.
Торжества по случаю открытия районной елки состоятся 29 декабря.
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