Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поставленных президентом Владимиром Путиным целей и на социальные программы.
"Восемь триллионов было необходимо аккумулировать, чтобы выполнять национальные цели президента, заявленные в указах от 1 апреля 2018 года. Это не все расходы", — заметил Медведев.
По его словам, на развитие и модернизацию инфраструктуры до 2024 года и социальные программы потребуется 23 триллиона.
Большая часть указанных средств — 22 триллиона — будет направлена на выполнение социальных обязательств, развитие образования и здравоохранения, отметил премьер.
"Это не только государственные, но и частные источники. Эти деньги найдены", — заметил Медведев.
Комментарии
Шли-шли-шли и нашли с Вовой. Везууунчики!
а их же кто то потерял и может потребовать обратно
Денег нет, эти деньги найдены. Обобрали населения с помощью налогов и продажи ресурсов, вот и деньги появились.
Что получается : его слова , отлитые в граните "ДЕНЕГ НЕТ - ДЕРЖИТЕСЬ ! " надо выковыривать из интернета ?
В каком - то из двух случаев он соврал , получается.
Обидно , конечно,если крымским пенсионерам....