Фото: vk.com/incident22
Автомобиль полиции с горно-алтайскими номерами попал в ДТП в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Авария с участием автомобиля ДПС случилась в районе пересечения малой проезжей части проспекта Космонавтов и проспекта Ленина.
О пострадавших не сообщается.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация о ДТП будет предоставлена позже.
Комментарии
Заголовок исправте....!!!!
А подбил его автомобиль с кемеровскими номерами!
номера могут быть хоть московские это ничего не значит при перепродаже новый собственник не меняет номера
6.12.2018 16:33
- гость -
а ты грамотный аж страшно от смеха. при чем тут перепродажа и гайцовская машина?
кемеровскому (плохо видно) знак "проезд без остановки" установлен?