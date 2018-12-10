Масштабное исследование "Рейтинги Автомобиль года" направлено на выявление предпочтений отечественных автомобилистов. Опрос проводился в четырех категориях: "Надежные", "Современные", "Семейные" и "Рабочие лошадки". Участники должны выбрать 3 из 335 авто по уровню привлекательности в каждом из сегментов. Ежегодно в проекте участвует около миллиона человек, сравнивая более 50 марок автомобилей.
В категории "Надежные автомобили" 5 из 10 брендов Тoyota заняли лидирующие позиции рейтинга. К ним относятся Camry (3 место); Land Cruiser 200 (4 место); RAV-4 (7 место) и Corolla (9 место). Всего в категории было заявлено 20 марок победителей. Подробнее о результатах рейтинга вы можете узнать на сайте.
Самым надежным автомобилем по итогам голосования был признан Тoyota Land Cruiser Prado (1 место). Респонденты оценили долгий срок службы и эксплуатации авто, качество сборки и материалов, отметили уровень адаптированности к российским условиям.
Высокие характеристики надежности автомобилей Тoyota отмечают и зарубежные рейтинги. Так, например, американское издательство Consumer Reports поставило автомобили Camry в топ самых "беспроблемных" авто с высокими эксплуатационными показателями.
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