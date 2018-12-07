Молодежный центр Союза кинематографистов России подготовил брошюру "Карта регионального кино. Презентация лучшей практики", в которую вошла информация о развитии кинематографа в различных субъектах страны.
Рейтинг регионов подсчитывался в баллах на основе анализа полученной информации. В исследовании приняли участие 83 субъекта федерации. Алтайский край, согласно данным, расположился на 18-м месте.
В издании в формате презентаций рассказано о состоянии кинематографа в Алтайском крае, Архангельской области, Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Воронежской области, Иркутской области, Республике Карелия, Нижегородской области, Новосибирской области, Республике Саха (Якутия), Пермском крае, Самарской области, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Тульской области, Тюменской области, Челябинской области, Ульяновской области. Представители Союза кинематографистов России и Молодежного центра СК РФ собрали данные об истории кинематографа в регионах, современных проектах, а также "точках роста" и основных проблемах.
Среди проблем, которые существуют в Алтайском крае, — отсутствие системного образования, недостаток квалифицированных кадров, слабое техническое оснащение. Также специалисты сетуют, что в Алтайском крае вообще нет киностудий. Фильмы снимают фактически только любители. Кроме того, разрушена система кинопроката в небольших городах и районах. Из 64 районов кинозалы есть только в 5, что выглядит одним из худших показателей в России.
Среди плюсов — эпизодическое производство авторских фильмов, хорошая театральная школа, а также широкий выбор кинолекций, доступная инфраструктура.
В первой десятке рейтинга Москва, Санкт-Петербург, Республики Татарстан, Башкирия, Якутия, Свердловская область и Пермский край, Иркутская область и Республика Крым, из наших соседей — Кемеровская область.
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