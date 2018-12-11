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Под елочку: подарки, выбранные с трепетом и любовью

, ИА "Амител"
Как сделать запоминающийся и интересный подарок, который будут использовать постоянно

Что подарить на Новый Год? Этот вопрос мучает всех, кто хочет доставить радость своим родным и близким. Однако выбрать подарок, который будет и приятным, и полезным, – сложная задача. Часто поиски заканчиваются покупкой какой-нибудь безделицы, которая пылится на полке. Знакомо? Чтобы презент запал в память надолго, посмотрите варианты от розничного магазина "Блис".

Да, нижнее белье – особый тип подарка. Его не подаришь всем подряд, его вряд ли оценят ваши коллеги и знакомые. Однако кружевные трусики или прикольные боксеры с замысловатым рисунком могут стать просто находкой для вашей второй половинки.Почему нижнее белье все-таки стоит дарить?

Это практично
Мы носим его каждый день. Дополнительный набор белья или уютная пижама никогда не бывают лишними.

Это приятно
Белье из красивой ткани ласково прилегает к телу,  как будто повторяя его каждый изгиб.

Это интимно
Такой подарок показывает, что вы хорошо знаете человека, знаете его вкусы, привычки и потребности.

Это незабываемо
Подарки, при которых были учтены индивидуальные особенности человека, запоминаются надолго. Еще бы, ведь получатель чувствует, что при выборе презента вы думали только о нем.

Что подарить женщине:


• Нижнее белье. Ассортимент товаров подобран таким образом, чтобы вы смогли найти белье, которое подходит на все случаи жизни: от удобных гладких комплектов на каждый день до уникальных кружевных. К Новому году есть новинка – кружевные трусики в яркой праздничной новогодней упаковке.

• Теплые классические и фэшн колготы. Покажите вашу заботу и внимание в холодное время года. 

• Пижамы. Выбирайте: хлопковые сорочки, пижамы, халаты и красивые шелковые изделия.

• Наборы с носками. Подарочный набор с носками – это теплый заботливый и полезный подарок.

Что подарить мужчине:

• Нижнее белье. Покупать нижнее белье мужчине уже давно стало обычным, почему бы не повторить это на Новый год? Вы попадете точно в цель, выбрав ему стильное мужское белье, а майка или футболка, которые сидят как влитые, станут приятным дополнением к этому подарку.

• Новогодние носки.

Что подарить ребенку:

• Колготки и носки для девочек и мальчиков — однотонные и с принтом, ажурные, гладкие и махровые, капроновые, хлопковые и с добавлением шерсти (носочки).

Размеры колготок: от 80 до 158 сантиметров.Размеры носков: от 7 до 38 сантиметров.

 

Если не осмелитесь выбрать подарок на глаз, подарите возможность выбора — ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ. В магазине “Блис” можно купить сертификат номиналом от 500 до 5000 рублей.

Вот уже более 17 лет магазин "Блис" работает на рынке Алтайского края. За это время он заслужил доверие постоянных покупателей не только качеством предлагаемых товаров, но и внимательным отношением к ним и их пожеланиям. Многолетний опыт "Блис" позволил подобрать огромный ассортимент товаров в магазине, чтобы вы нашли то, что будет соответствовать вашему вкусу, предпочтениям, настроению. А внимательные продавцы помогут вам определиться с выбором и сделать образ неповторимым.

Дисконтная карта "Блис" –  предложение для постоянных покупателей магазинов. По этой карте вы можете получать постоянную скидку. С дисконтной картой, вы будете в курсе всех специальных предложений магазина. Каждый понедельник вы получаете дополнительную скидку 5% к вашей дисконтной карте, а также скидку 25% в День Рождения.

*Срок действия акции — до 31 декабря 2018 года, при предъявлении купона.

И пусть иногда новогодние подарки – это хлопотно. С магазином нижнего белья "Блис" это занятие станет легким и приятным  - не только потому, что это легко и быстро, но и потому, что есть из чего выбрать, благо ассортимент просто огромен.
 

Магазин нижнего белья, колгот и домашней одежды "Блис"
ВК
Инстаграм 
ОК 
ул, Гоголя, д. 55
Телефон: +7 (385-2) 63-85-14

ТЦ "Мария-Ра", ул. Белинского, 12, 2 этаж
Телефон: 8-962-809-11-73

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж
Телефон: 8-960-941-05-55

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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