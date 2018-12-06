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Ребенок шести лет погиб в Иркутской области, пока его родители тушили школу в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, утром 5 декабря было обнаружено тело мальчика без видимых телесных повреждений.
"По предварительным данным, ночью 5 декабря, во время пожара в школе, родители мальчика ушли из дома, оставив ребенка со старшей сестрой, предварительно заперев дверь. Утром тело мальчика было обнаружено примерно в 300 метрах от дома дедушки. Следователями установлено, что семья на учетах в ПДН не состояла, характеризуется положительно", — указывают в СКР.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как передает "Интерфакс", ребенок выбрался из дома через окно и замерз по дороге к дедушке.
Также издание уточняет, что ночной пожар уничтожил начальную школу-детский сад. Отмечается и то, что в последние дни в Иркутской области установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-13 градусов ниже климатической нормы. Ночью столбик термометра опускается ниже 40 градусов.
Комментарии
Родители служат в МЧС?
ужас! вот зачем было тушить эту старую школу, если она всё равно сгорела? и почему у ребенка 6 лет не было телефона(или он ментальный инвалид)?
у нас в деревне тоже ученики школу-гнилушку сожгли- теперь ездят на автобусе в райцентр.