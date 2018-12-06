Медведев рассказал, какие семьи в России страдают от бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов заверил россиян, что запрос на выравнивание условий жизни и устранение бедности — абсолютно правильный и будет поддержан на всех политических уровнях.
"Перед нами стоит цель в два раза снизить бедность в нашей стране. В основном от низких доходов, от бедности страдают люди, у которых большие семьи. Самое сложное положение у людей, у которых дети, поэтому надо эту ситуацию преодолеть", — заявил Медведев.
Он подчеркнул, что в последнее время ситуация с низкими доходами россиян выправилась.
"Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных заработных плат — это 7,6%. Иногда эти 7% — небольшая сумма, но рост есть. Нужно сделать все, чтобы этот рост был выше", — заявил Медведев.
Он рассказал, что для выполнения указания президента России Владимира Путина уменьшить в стране число бедных предстоит реализовать комплекс мер, которые сейчас готовятся — продолжение помощи нуждающимся, поддержка многодетных семей, продолжение роста зарплат и не только.
"Помимо поддержки отдельных категорий необходимо продолжить программы, которые у нас уже есть. Мы приняли решение о продлении материнского капитала", — добавил Медведев.
Комментарии
Видно Россия у него ограничивается МКАД