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Уголовное дело возбуждено в Рубцовске в связи с травмированием 11-летней девочки, которая сломала голени обеих ног, качаясь на качели.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в произошедшем правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Согласно данным следствия, осенью прошлого года в рамках муниципального контракта подрядными и субподрядными организациями были выполнены работы по обустройству детской игровой площадки и установке игрового комплекса во дворе одного из жилых домов.
В октябре текущего года 11-летняя девочка качалась на качелях, установленных на данной площадке. Во время раскачки металлическая перекладина качели сорвалась вниз, и конструкция упала набок, придавив ребенку ноги.
"В результате происшествия потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью в виде перелома голени обеих ног", — добавляют в СКР.
Расследование продолжается.
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