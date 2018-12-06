Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в беседе с RT рассказала, как провести новогодние каникулы с пользой для здоровья и долголетия.
По словам Ткачевой, новогодние каникулы следует постараться использовать для своего здоровья и дополнительных занятий физической активностью.
"Сходить в бассейн, сходить в спортивный зал, поиграть, предположим, в теннис в каком-то закрытом помещении. Либо сходить покататься на коньках, на лыжах. Избегать переедания, избегать лежания на кровати, на диване перед телевизором. Никакой пользы это не дает абсолютно. И не надо пересыпать — шесть-восемь часов в день вполне достаточно", — сказала Ткачева.
Она также порекомендовала в новогодние праздники встретиться с друзьями, пообщаться, сходить в кино и театр.
"Социальная активность — это очень полезный фактор, особенно в пожилом возрасте. Общение, какие-то социальные связи, встречи с семьей — это очень здорово и очень хорошо", — заключила Ткачева.
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Она за МКАДом была ?