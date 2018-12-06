Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов ответил на вопрос, почему было принято решение повысить НДС.
По словам Медведева, решение повысить НДС с 18% до 20% наименее болезненно для россиян и для экономики нашей страны по сравнению с другими вариантами увеличения доходов бюджета, которые рассматривались правительством.
"Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение", — объяснил Медведев.
Он пояснил, что другие решения сильнее бы отразились на россиянах. Например, введение налога с продаж от 3% до 5% спровоцировало бы инфляцию и уменьшило реальные доходы населения.
Сохранение НДС на уровне 18%, но при отмене льгот по нему, ударило бы по наиболее не защищенным гражданам, добавил премьер.
По расчетам Минфина, повышение НДС принесет бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год, которые должны пойти на развитие социнфраструктуры.
Комментарии
Давайте уже сразу рассеян в рай отправим.
Мы вас обобрали что бы вы жили лучше, что за бред несет сей персонаж?
он реально болен, только столыпинский галстук поможет
Интересно, а любители зомбоящика поверят в это?