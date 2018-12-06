Барнаульского бодибилдера наказали за контрабанду стероидов

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Суд вынес приговор в отношении барнаульского бодибилдера, которого признали виновным в контрабанде сильнодействующих веществ.
Как сообщили в краевой прокуратуре, препараты он заказал через интернет из Белоруссии. При получении посылки в отделении "Почты России" его задержали.
Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком два года и возложением ряда обязанностей.
Сам осужденный пояснил, что он на протяжении полутора лет занимался в тренажерном зале и для достижения высоких показателей физической формы решил приобрести анаболические стероиды, зная, что это уголовно наказуемое деяние.
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