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Мороз продолжит властвовать в Алтайском крае 7 декабря

, ИА "Амител"
Дневные температуры в регионе составят -17...-22 градуса, местами в южных районах до -12 градусов

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край остается во власти морозной погоды — 7 декабря в регионе будет без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами туман, изморозь. Минувшей ночью температура опускалась до -34 градусов.

Дневные температуры в регионе в пятницу составят -17...-22 градуса, местами в южных районах до -12 градусов. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь. Днем в краевой столице будет -20...-22 градуса. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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