Мероприятие представляет собой серию встреч в формате "быстрых знакомств". Участники программы смогут "тет-а-тет" пообщаться с опытными экспертами и практиками, которые дадут полезную консультацию по существующим проектам, поделятся компетенциями и помогут предотвратить серьезные ошибки на этапе запуска бизнеса.
Целью мероприятия является предоставление современному бизнесу эффективных практик, направленных на управление капиталом, ресурсами и нематериальными активами.
В качестве экспертов выступят владельцы собственного бизнеса, а также специалисты с многолетним опытом в менеджменте – они знают рынок и способны реагировать на его изменения. Советы начинающим предпринимателям позволят усилить их мотивацию. Каждый из участников сможет объективно взглянуть на свой бизнес-проект, что позволит ему избежать бесполезных и дорогостоящих вложений на старте.
"Ты – предприниматель" — программа федерального значения, направленная на развитие деловых инициатив в сегменте малого и среднего предпринимательства. Это проект, способный превратить идею в полноценный бизнес-проект.
Когда: 11 декабря, начало в 18:00.
Где: ул. Короленко, 60, конференц-зал гостиницы "Улитка"
Участие в экспертной сессии бесплатно, необходима предварительная регистрация: http://apiorg.ru/est
Комментарии
Похоже улитка кому-то из депутатов принадлежит, так как постоянно администрация там мероприятия проводит