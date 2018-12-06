Дмитрий Киселев решил организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже

Журналист Дмитрий Киселев рассказал радиостанции "Говорит Москва", что намерен организовать рэп-фестиваль в Коктебеле на нудистском пляже в конце августа 2019 года.
"28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле", — сказал Киселев.
"Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат. Это явление культуры, с которым мы имеем дело. Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. Это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет", — рассказал Киселев.
По его словам, это событие последует сразу за международным джазовым фестивалем, который проводится в Крыму уже 16 лет.
"Два дня на реконфигурацию площадки, и после этого 28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же всегда был крупнейший нудистский пляж", — добавил Киселев.
Комментарии
Вон оно че Михайлыч.
"Два дня на реконфигурацию площадки, и после этого 28-30 августа загремит крупнейший в России рэп open air.
+++++++++++++++
О , господи,образумь его площадку ядерным пеплом не посыпать ,фестивалить поди приедут так ненавистные ему геи - нудисты из Штатов и Европы.
А вот за open air ему просто обязан поставить на вид хранитель чистоты русского языка , В.В. Жириновский - и матерного устного и литературного письменного.