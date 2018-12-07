По данным финансовой отчетности за 9 месяцев 2018 года операционная прибыль ОО "Алтайский" Альфа-Банка выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный кредитный портфель достиг 6,2 млрд рублей, что на 48,5% превышает показатели 9 месяцев 2017 года.
На 1 октября 2018 года кредитный розничный портфель вырос почти в два раза до 4,4 млрд рублей. Средства клиентов — депозиты и текущие счета — увеличились на 24% и составили 3,9 млрд рублей.
"В этом году Альфа-Банк провел изменения не только в продуктовой линейке, но и в процессах, упростив их для клиентов. Мы ушли от пакетов услуг и создали универсальный продукт — Альфа-Карту, а открытие логистического центра в Барнауле позволило сократить время ожидания изготовления карт для клиентов. Ежемесячно центр выпускает более 2000 карт", — подчеркнула руководитель по развитию сети отделений ОО "Алтайский" Альфа-Банка Лилия Ямщикова.
Летом этого года банк предложил своим клиентам новый накопительный счет "Сразу 7" с повышенным доходом 7% годовых для всех клиентов Банка и до 9% годовых для новых клиентов. На 1 октября 2018 года предложением воспользовались более 2000 барнаульцев. Всего в 2018 году на накопительных счетах Альфа-Банка жители края разместили свыше 711 млн руб. Более половины из них было открыто через мобильный банк "Альфа-Мобайл" и интернет-банк "Альфа Клик".
На 1 октября 2018 года корпоративный кредитный портфель в Алтайском крае составил 1,8 млрд рублей.
В Алтайском крае работают крупные сельскохозяйственные предприятия, заинтересованные не только в постоянном обслуживании своих финансовых потоков, но и в долгосрочном кредитовании программ переоснащения. Быстрыми темпами развивается малый и средний бизнес, который нуждается в широком спектре высокотехнологичных банковских продуктов, в том числе и таких услугах, как бесконтактные технологии, электронные банковские гарантии и управление финансами.
"Мы уделяем особое внимание работе с компаниями сектора МСКБ: расширяем программы кредитования, развиваем сотрудничество с муниципалитетами. В этом году мы значительно нарастили долю в сегменте корпоративного бизнеса Алтайского края", — подвела итоги управляющий ОО "Алтайский" Альфа-Банка Ирина Бубенко.
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