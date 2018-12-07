Пятница, 7 Декабрь, 11:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,74
€ 75,61
241244
Обь
77см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Полная перезагрузка: как правильно отдыхать на выходных

, ИА "Амител"
Симфоническое шоу в ТРЦ Пионер, или как правильно отдыхать на выходных

Фото из открытых источников

Согласно опросам, 67% женщин в выходные не отдыхают, а стирают, убирают, готовят — и в понедельник уставшие идут на работу. А это не только уменьшает шансы на успехи в карьере, но и грозит проблемами со здоровьем. Как же исправить ситуацию?

Если вы в понедельник традиционно завидуете коллегам, которые за выходные умудрились не только выспаться, но еще и повеселиться с друзьями и провести время с детьми, то, похоже, ваш диагноз — "хроническое неумение планировать досуг". По крайней мере, так это называет Лаура Вандеркам, специалист по тайм-менеджменту и автор книги "Что делают на выходных успешные люди".

Но не торопитесь отчаиваться, все еще поправимо. Это как раз тот редкий случай, когда поможет самолечение в домашних условиях. Вот что говорит эксперт: "Если вы напряженно работаете всю неделю, два дня выходных вам абсолютно необходимы — именно они защищают вас от профессионального выгорания и проблем со здоровьем. Однако просидеть 48 часов у телевизора, отвлекаясь лишь на рейды к стиральной машине, не значит хорошо отдохнуть". 

Такой досуг не поможет вам снять накопленное за неделю напряжение и перезагрузиться, чтобы к понедельнику быть полными энергии. "Выходные нужно провести так, чтобы они стали источником положительных эмоций, а не разочарований", — наставляет Лаура Вандеркам. А чтобы это удалось, важно правильно организовать время в выходные дни.

1. Планировать выходные с начала недели

Во-первых, так вы дадите себе больше времени на выбор между одинаково привлекательными выставками и вечеринками. Во-вторых, получите положительные эмоции от предвкушения приятного досуга. И в-третьих, будете уверены, что скучные занятия вроде уборки не заполнят все свободное время — ведь у вас есть целых пять дней, чтобы разгрузить выходные. Что у вас значится в типичном субботнем списке? Разобрать шкаф? Перегладить белье? Если браться за все разом, эти занятия могут погубить уик-энд. А если часть задач выполнить в будни, у вас освободится масса свободного времени на выходных. 

2. Не перегружать ежедневник

Когда список дел на выходные выглядит не менее внушительно, чем деловое расписание, стресс неминуем. Жесткий тайминг способен убить все удовольствие от отдыха. Поэтому не пытайтесь объять необъятное: двух-трех крупных дел на день вполне достаточно — должно же у вас остаться время полениться!

3. Больше физической активности

Чем больше сидите на работе, тем более активной должна быть ваша жизнь в выходные: смена деятельности, как известно, лучший отдых. И побольше пеших прогулок! Монотонное перебирание ногами на свежем воздухе в течение 20 минут, как свидетельствует магнитно-резонансная томография мозга, усиливает деятельность последнего, а еще напрямую вызывает ощущение счастья.

 4. Встречаться с друзьями

Приятный вечер в кругу симпатичных вам людей — лучший способ встряхнуться перед рабочей неделей. По крайней мере, 94% волонтеров, посвятивших воскресенье социализации, признались, что это улучшило их настроение и придало сил.

5. Уйти в офлайн

Привычка отключать телефон, не проверять почту и не обновлять каждые 10 минут страничку в социальных сетях просто необходима, если вы намерены качественно отдохнуть. Увидите, сколько времени на реальное общение у вас высвободится, как только отложите гаджеты.

У нас есть еще одна отличная идея для того, чтобы провести выходные максимально приятно, полезно и качественно в торгово-развлекательном центре ПИОНЕР!

В эту субботу, 8 декабря 2018 года, мы приглашаем вас на очередную встречу со школой поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

В этот раз эксперты будут рассказывать про правила безопасности в городе и природной среде, как собираться в лес и о чём периодически говорить с ребёнком. Также вас ждут #БезвредныеСоветы по поведению в торговых центрах, на массовых мероприятиях, в общественном транспорте. Мероприятие будет проходить на фудкорте торгово-развлекательного центра, по окончании каждый ребёнок получит именной диплом. Вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется, начало регистрации на месте в 16:00, начало лекций — в 16:30. Приходите всей семьёй!

А в воскресенье, 9 декабря 2018 года, с 16.00 до 19.00 пройдет легендарное СИМФОНИЧЕСКОЕ ШОУ от Симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края под руководством дирижера Дмитрия ЛУЗИНА. Музыканты-виртуозы исполнят популярные мировые хиты из художественных фильмов, мюзиклов, телевизионных передач.

ВХОД СВОБОДНЫЙ! Ждем вас!

ТРЦ Пионер
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
Сайт
Группа "ВКонтакте"
Инстаграм
"Одноклассники"

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:00
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за ноябрь 2018 года 0
10:57
Жительницу Барнаула судят за то, что она откусила кончик носа мужчине 0
10:45
Полная перезагрузка: как правильно отдыхать на выходных 0
10:39
Рубцовчанку обвиняют в укрывательстве убийства мужа 0
10:21
"ВКонтакте" заблокировала восемь миллионов опасных для детей постов 0
10:16
Ночной пожар в барнаульском Затоне тушили более 20 человек 0
10:05
Люксембург первым в мире сделает общественный транспорт бесплатным 7
10:00
От самого сердца: готовы подарки для вашего активного отдыха 0
09:48
Автомобиль столкнулся с КамАЗом и скрылся с места аварии в Барнауле 1
09:34
Эйфелеву башню закроют из-за протестов в Париже 2
09:30
Алтайский Альфа-Банк раскрыл финансовые показатели по итогам 2018 года 0
09:23
Госдеп США потребовал от РФ отказаться от ракеты 9М729 0
09:16
Ущерб на 6 млн: новое уголовное дело возбудили из-за рубок алтайского леса 3
09:02
Россиян с 2020 года хотят обязать ставить на платный учет свои телефоны 22
08:57
СМИ: ветеран из Магадана не просил перечислить соцвыплату Медведеву 2
08:40
Новогодние чудеса сбываются в золотых горах сокровенного Алтая 2
08:37
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 7 декабря 0
08:30
Психологическая гештальт-конференция пройдёт в Алтайском филиале РАНХиГС 1
08:21
СМИ рассказали о поломках запущенного Порошенко экспресса в аэропорт 1
08:17
Австралийское чудо: лучшие фото удивительной и нестандартной Эмили Браунинг 1
08:06
"Аполлон-17": история последнего путешествия человека на Луну 10
07:50
Квартиру с хамамом и теплыми лоджиями продают в Барнауле за 9,8 млн руб. 0
07:34
До каких пор жильцы квартир с электроплитами будут платить за свет меньше 38
07:19
Прекрасные девушки в теплых шубах: спасаемся от холода 1
07:03
Погода точно будет новогодней: прогноз на конец 2018-го в Барнауле 3
06:48
Зима, холода: какие болезни возникают из-за мороза 0
06:32
Утепляемся: животные, которые основательно подготовились к зиме 0
06:17
Мороз продолжит властвовать в Алтайском крае 7 декабря 0
06:01
Союз кинематографистов заявил о разрушенной системе проката на Алтае 0
05:57
Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить 10
04:43
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ 4
03:40
Россияне потратят на встречу Нового года в среднем 17 тысяч рублей 11
02:46
Назван самый популярный клип в России на YouTube в 2018 году 0
01:11
Дудь прокомментировал обвинение в краже вопросов для интервью с Буруновым 0
00:55
Ученые назвали главную отличительную особенность неверных женщин 2
23:55
Путин поручил Медведеву создать учебник по нацполитике для чиновников 0
23:47
Жиган рассказал депутатам Госдумы о славном будущем рэпа 1
23:22
Рада разорвала Договор о дружбе между Украиной и Россией 0
22:57
Составлен портрет среднестатистического российского коррупционера 2
22:44
Эрика Давидыча освободили в суде по апелляции и вернули все имущество 0
22:21
Лукашенко намерен встретиться с Путиным, чтобы обсудить все до Нового года 0
21:53
Госдума лишила неприкосновенности депутата в закрытом от прессы режиме 0
21:38
Медведев успокоил россиян: "Мы переломили тренд на падение доходов" 0
21:23
Мутко готовит губернаторам целевые показатели по строительству 0
20:51
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года 0
20:35
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии - 683 рубля 66 копеек 8
20:08
Неизвестные в масках украли более 1 млн рублей в платежном центре Барнаула 2
19:53
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью с Буруновым 1
19:36
Дмитрий Киселев решил организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже 3
19:08
Коротко о главном: новые высотки, мусор бизнес-класса и "танки" в Лебяжьем
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 декабря

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.