Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Документ о назначении доплаты и письмо Владимира Попова об отказе от нее опубликованы в сообществе "Магаданский скептик" в Facebook.
В своем письме пенсионер пишет, что такая прибавка унижает его человеческое достоинство.
Впрочем, как отмечают авторы "Магаданского скептика", целесообразнее было бы отправить эти деньги не главе правительства России, а спикеру Магаданской областной думы или губернатору региона, поскольку выплата производится из регионального бюджета.
К тому же, как иронично пошутили в сообщении, губернатору и его замам не хватает денег на свои зарплаты настолько, что за ноябрь трижды увеличивали денежное содержание.
"В этой связи, целесообразно бы было отправить эти деньги в адрес председателя Магаданской областной Думы, которая и приняла указанный выше закон. Ну, или в адрес губернатора. А то ему и его заместителям явно не хватает средств. Ведь только за ноябрь месяц губернатор уже трижды подписывал постановления об увеличении денежного содержания своих вновь назначенных приближенных", — говорится в сообщении.
Комментарии
И что ? Очередной недоумок решил прославиться на всю страну? Или на зарплату к белоленточникам попасть? Так в этой стае товарищей за копейку удавить могут. Лично я свою надбавку за ветеранство получаю и трачу без всяких комплексов неполноценности. Хочется больше? А кому ж не хочется, но всё-таки лучше, чем ничего. И господин ветеран должен был быть последовательным и отказаться от льгот по оплате ЖКХ.