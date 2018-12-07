Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край продолжает находиться под влиянием арктического антициклона, который уже изрядно надоел жителям нашего региона. В этих условиях люди уже хотят потепления и надеются, что под конец года их ждет хорошая погода.
Пока что о точных данных относительно того, какая погода установится в крае в преддверии зимних каникул, говорить еще рано. Тем не менее, на сайте gismeteo.ru уже имеется предварительная информация о том, чего стоит ждать барнаульцам.
Так, согласно информации этого сервиса, в период с 26 по 28 декабря погода будет ясной, но очень морозной – в краевой столице днем будет холоднее -25 градусов, а ночью и вовсе ожидаются 30-градусные морозы.
Далее следует, что 29 декабря погода начнет меняться, 30 декабря в городе станет пасмурно, морозы немного спадут. Днем 30 и 31 декабря в Барнауле ожидается -20…-22 градуса, ночью -26…-28 градусов.
В ночь на 1 января, как следует из прогноза gismeteo.ru, в краевой столице будет -24 градуса, днем будет -18 градусов.
Еще раз подчеркнем, что это предварительные данные. Как правило, детерминированный прогноз погоды синоптики составляют на пять суток.
В этой связи следует иметь ввиду, что более-менее точная информация о погоде на Новый год появится примерно 26-27 декабря. Хотя, и они будут уточняться.
Поэтому очень точными представляются слова главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, которая ранее заявила Пятому каналу, что в любом случае погода на Новый год будет новогодняя.
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