Мутко готовит губернаторам целевые показатели по строительству

В правительстве обсуждается возможность установки целевых показателей для губернаторов по выполнению национального проекта "Жилье и городская среда", пишет РБК со ссылкой на представителя аппарата замглавы правительства.
Отмечается, что такие планы вице-премьер Виталий Мутко, который курирует этот нацпроект, озвучил на селекторном совещании с представителями строительных блоков регионов на прошлой неделе.
Нацпроект подготовлен в рамках майского указа президента Владимира Путина: его ключевая цель — нарастить к 2024 году ежегодный объем жилищного строительства до 120 млн кв. м, что должно позволить улучшать жилищные условия примерно 5 млн семей в год и снизить ипотечную ставку до 8% и ниже.
Для сравнения в прошлом году в эксплуатацию было введено 79,2 млн кв. м жилья, с учетом индивидуальных жилых домов и "дачной амнистии", то есть в это число входят и то жилье, которое фактически существовало, но не было учтено.
Как уточнили в аппарате Мутко, планируется, что каждый регион разработает свою шестилетнюю программу реализации нацпроекта. Региональные программы будут включать конкретный план действий по достижению целевых показателей.
"Каждому региону будут определены целевые показатели. Это будет ориентиром для каждого руководителя субъекта РФ", — пояснили в правительстве.
По словам источника издания, эти показатели станут своеобразными KPI (ключевые показатели эффективности) для губернаторов.
В планах регионов будет прописан ряд основных показателей, ключевыми станут два — обеспеченность жильем и доступность жилья, а также объем ввода кв. м жилья в год и показатели по программе аварийного жилья.
Согласовывать планы регионов будет Минстрой. К середине декабря будут сформированы региональные программы.
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