Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов заявил, что благодаря работе правительства удалось переломить самый опасный для страны тренд на падение реальных доходов граждан.
"Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных — подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%", — сказал Медведев.
"Мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство", — подчеркнул Медведев.
В пресс-службе правительства в ответ на запрос РБК уточнили, что премьер говорил о фактическом росте реальных располагаемых доходов по итогам января-октября 2018 года — 1,6% в годовом выражении.
Также, как поясняется, премьер упомянул данные Росстата, согласно которым реальные зарплаты за десять месяцев года выросли на 7,6% к тому же периоду прошлого года.
Правительство ожидает, что в целом за 2018 год реальные доходы населения вырастут на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9% (базовый прогноз Минэкономразвития).
Стоит отметить, что реальные доходы граждан, то есть доходы, скорректированные на уровень инфляции, падали на протяжении последних четырех лет. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%.
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