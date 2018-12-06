Депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова на "тайном" голосовании лишили неприкосновенности, сообщают "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на свои источники, которые присутствовали на закрытом заседании.
Как сообщало ранее "URA.RU", депутата хотят привлечь к ответственности по делу о взятке бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, который был его партнером по бизнесу в компании "Макфа". Юревич в настоящее время находится в международном розыске за взятки. Их общую сумму оценивают в 3,5 млрд рублей
Отмечается, что лишенного депутатской неприкосновенности Белоусова подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Информацию об этом также подтвердил РБК депутат фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.
Сообщается, что за снятие проголосовали 353 депутата (в основном от "Единой России" и ЛДПР), против высказался 21 (КПРФ и "Справедливая Россия"). Два депутата воздержались. Не голосовали 74 депутата.
В тексте постановления говорится, что в отношении Белоусова хотят возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
О том, чтобы снять с депутата неприкосновенность, ходатайствовала Генпрокуратура. Отмечается, что сторону надзорного ведомства на заседании представлял замгенпрокурора Юрий Пономарев.
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