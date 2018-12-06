Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко после заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Санкт-Петербурге заявил, что через неделю планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает "РИА Новости".
Как пояснил Лукашенко, сделать это необходимо, чтобы "не войти с нерешенными проблемами в Новый год".
По его словам, 10-11 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак обсудит проблемные вопросы по налоговому маневру с белорусским коллегой Игорем Ляшенко.
Эти вопросы также рассмотрят 13 декабря на заседании союзного Совета министров под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.
"А на следующей неделе мы встречаемся с президентом России. И расставим все точки над "i", чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в Новый год", — подчеркнул Лукашенко.
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