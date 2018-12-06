Московский городской суд рассмотрел дело Эрика Китуашвили, более известного как Эрик Давидыч, который последние несколько лет находился в СИЗО, и принял решение освободить его, сообщает телеканал "360".
Китуашвили обвинили в мошенничестве. Якобы он заявлял об угонах своих дорогих машин и получал в итоге деньги от страховых компаний. Вместе с ним по делу проходит и его гражданская жена, Анна Каганская. Ей грозило три года и два месяца лишения свободы за мошенничество в сфере страхования.
Давидыча приговорили к 4,8 года колонии. В Мосгорсуде, где проходило заседание по его апелляции, Китуашвили произнес оправдательную речь, назвав себя хорошим человеком, который занимался карьерой и боролся с преступностью.
В результате суд принял решение освободить от наказания Каганскую. Ей отменили подписку о невыезде.
Китуашвили суд отменил арест на имущество и на его денежные средства. Суд отпустил его на свободу. Адвокат Андрей Ромашов уверен, что его подзащитный выйдет из СИЗО в течение двух часов.
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