Составлен портрет среднестатистического российского коррупционера

Университет генпрокуратуры и психологи составил портрет среднестатистического российского коррупционера, сообщает "Интерфакс".
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал, что взяточники — люди с максимальным набором положительных рабочих качеств. В частности, они всегда очень активны и энергичны, сами проявляют инициативу, не боятся общаться с людьми и имеют высочайший уровень стрессоустойчивости.
Кроме того, коррупционеры обладают высокой степенью самоконтроля и всегда готовы много работать.
В среднем, как уточнил Куренной, возраст коррупционеров устанавливается на отметке в 40 лет. В основном это мужчины с высшим образованием.
"Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нарушает общественный порядок", — добавил Куренной.
Он также уточнил, что часто далеко не жадность руководит желаниями коррупционера, зачастую все дело в потребности самоутвердиться или даже отомстить руководству.
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