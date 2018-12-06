Рада разорвала Договор о дружбе между Украиной и Россией

Украинские депутаты на заседании Верховной рады приняли решение не продлевать действие Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, известного как Большой договор, сообщает телеканал "360".
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией убыл подписан 31 мая 1997 года. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года. Договор был заключен на 10 лет с автоматическим продлением этого срока, если только ни одна из сторон за полгода до начала нового десятилетия действия договора не заявит о намерении не продлевать межгосударственное соглашение.
Положительно проголосовали 277 депутатов из 331 находящегося в зале. Против — 20, не голосовали — 34. Воздержавшихся не имеется.
"Учитывая вооруженную агрессию России против Украины, что является существенным нарушением Российской Федерацией Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, Верховная рада Украины постановила прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", — указано в информационном сообщении на сайте украинского парламента.
Согласно принятому документу, зарегистрированному под № 0206, это решение освобождает Украину от любых обязательств по выполнению Большого договора.
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