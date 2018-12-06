Жиган рассказал депутатам Госдумы о славном будущем рэпа

Круглый стол "Свобода слова в рэпе" прошел в Госдуме с участием российских хип-хоп-исполнителей Бледного, Ромы Жигана, Птахи и видеоблогера Дмитрия Ларина, сообщает телеканал "360".
"Проблема не в рэперах — мы неопасны, мы можем писать хорошую музыку. Закрывая нам рот, вы делаете музыку культовой", — заявил Жиган.
Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) 21 ноября доставили в отделение полиции Краснодара. После отмены концерта исполнитель забрался на чужой автомобиль и выступил перед поклонниками. Круглый стол был инициирован хип-хоп-сообществом в том числе после того, как Хаски попал под суд и лишился концертных выступлений.
"Я не понимаю его музыку и манеру исполнения, но закрывать человека на 12 суток по непонятным причинам — какая-то глупость, ересь", — добавил Жиган, подчеркнув, что не помнит в творчестве Кузнецова пропаганды наркотиков или, например, суицида.
По его мнению, правоохранительные органы очень часто находят в песнях то, чего там нет. Эксперты, которые не занимаются музыкой и не знают, что такое творчество, находят такой смысл в песнях, которого там никогда не было, нет и не будет, добавил рэпер.
В итоге Жиган демонстративно покинул зал со словами: "Ни о чем разговор, братан, можно еще 20 лет тележить".
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