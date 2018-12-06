Путин поручил Медведеву создать учебник по нацполитике для чиновников

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям поручил правительству и Российский академии наук (РАН) разработать учебное пособие по вопросам государственной национальной политики страны, говорится в поручении на сайте Кремля.
Ответственными за разработку учебника назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РАН академик Александр Сергеев. Они должны отчитаться об итогах работы до 31 августа 2019 года.
Отмечается, что учебник будет предназначен для государственных и муниципальных служащих, которые обучаются по дополнительным профессиональным программам.
По итогам заседания Путин также поручил до 1 марта 2019 года скорректировать приоритетные направления и положения программы "Реализация государственной национальной политики".
До конца марта власти должны рассмотреть создание центра пространственного анализа на базе Совета по изучению производительных сил при Минэкономразвития.
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