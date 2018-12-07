Биологи из Оксфорда заявили, что женщины с указательным пальцем длиннее безымянного имеют склонность к изменам, пишут "Известия" со ссылкой на журнал Biology Letters.
По словам ученых, на соотношение длины пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Исследователи полагают, что чем больше соотношение длины указательного и безымянного пальцев, тем больше в теле женщин этого гормона, который в итоге делает их более "феминными", импульсивными и менее удовлетворенными отношениями.
"Если у женщины более феминнное телосложение, это повышает ее ценность на "брачном рынке", что может приводить к неудовлетворенности текущими отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров", — пишут исследователи.
Отмечается, что аналогичный эффект прослеживается и у животных — человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс, а также зебровых амадин.
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