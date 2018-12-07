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Дудь прокомментировал обвинение в краже вопросов для интервью с Буруновым

, ИА "Амител"
Он назвал эти обвинения необоснованными

Фото: oborot.ru

Журналист Юрий Дудь в своем Facebook прокомментировал обвинение в плагиате со стороны режиссера Александры Франк, которая заявила, что в своем интервью с актером Сергеем Буруновым он задавал украденные вопросы. 

Он пояснил, что при подготовке выпуска ему предложили расшифровку разговора с Буруновым для видеопроекта Франк. По его словам, она была не против использования ее материалов.

После выхода интервью, Франк написала, что Дудь украл "три четверти" ее вопросов.

Дудь назвал эти обвинения необоснованными и опубликовал расшифровку разговора Франк и Бурунова. Он добавил, что это "самый короткий способ закрыть вопрос".

"Всем, кому это вдруг интересно, может посчитать, сколько вопросов мы повторяем за Александрой (мы насчитали ровно 0)", — заключил Дудь. 

Он также отметил, что в расшифровке ответы Бурунова замазаны якобы из-за его несогласия их публиковать.

Впрочем, Франк в своем Facebook сразу же ответила на ответ Дудя: "Юрий, какой вы лукавый, однако, человек! Вы замазали ответы Сергея под своими вопросами не потому, что он не разрешил вам их публиковать. Тем более, что они прозвучали в эфире вашей программы".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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