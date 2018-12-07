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Россияне потратят на встречу Нового года в среднем 17 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Большая часть денег у россиян традиционно уйдет на то, чтобы накрыть новогодний стол - 47%

Фото: yandex.kz

Россияне в среднем планирует потратить на празднование около 17 тысяч рублей, посчитали в компании Deloitte. Большая часть расходов придется на организацию новогоднего стола и подарки, в то время как на развлечения отведена лишь десятая часть бюджета, сообщает телеканал "360".

Россияне потратят на празднование Нового года в среднем 16,9 тысячи рублей. Такие данные приводит Deloitte в исследовании "Новый год и Рождество — 2019". Учитывая, что средняя зарплата в России составляет около 42 тысяч рублей, то на празднование уйдет почти половина заработной платы за месяц.

По расчетам компании, большая часть денег у россиян традиционно уйдет на то, чтобы накрыть новогодний стол (47%) и на подарки родственникам и друзьям (42%). При этом на развлечения и поездки в новогоднюю ночь планируют потратить не более 11% от бюджета.

Почти треть (29%) россиян рассказали, что потратили более 30% новогоднего бюджета во время "Черной пятницы". При этом доля тех, кто хотел воспользоваться акциями и скидками, увеличилась с 53% в 2017 году до 66% в 2018 году. Около трети респондентов (32%) планируют купить подарки заранее — до 15 декабря, в то время как 68% россиян собираются пройтись по магазинам во второй половине месяца.

Между тем траты на празднование Нового года, несмотря на рост инфляции, шестой год не повышаются, отмечают в Deloitte "В этом году праздничный бюджет россиян снизился на 4% до почти 17 тысяч рублей, и этот показатель остается в пределах 16-17 тысяч рублей уже шестой год подряд. В то же время в ЕС на празднование Нового года среднестатистический европеец тратит значительно больше — 400 евро (30,4 тысячи рублей)", — рассказал старший менеджер компании Deloitte СНГ Василий Подобедов.

Он подчеркнул, что столь негативная динамика связана с ожиданиями россиян в отношении собственной покупательской способности. "Почти половина опрошенных не уверены в повышении своих доходов, поэтому предпочитают контролировать расходы на шопинг. При этом за год стало намного больше россиян, которые считают, что экономика страны находится в рецессии: в прошлом году таких было 51%, а в этом — уже 61%", — отметил Подобедов, подчеркнув, что этот показатель остается самым высоким в Европе.

Примечательно, что в этом году и мужская, и женская половина населения начали более детально составлять новогодний бюджет. В прошлом году фактические расходы соответствовали ожиданиям у 47% мужчин против 41% годом ранее. У женщин фактические траты с планируемыми сошлись в 40% случаев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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