Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов заявил, что чиновникам, которые делают спорные заявления, следует "включать мозги".
"Что можно сказать? Мозги надо включать, вот, собственно, и все, когда ты облечен властью. И, к сожалению, не у всех это получается", — заявил Медведев, подчеркнув, что не хотел бы "обижать государственных служащих в хорошем смысле этого слова целиком".
Он отметил, что в России на госслужбе состоит около миллиона человек: "И что бы там ни думали, ни говорили, по большей части это действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди".
"Но есть, конечно, и другие люди", — заявил Медведев и призвал привлекать к ответственности тех, кто "плохо себя ведет".
Премьер подчеркнул, что сейчас любое высказывание попадает в интернет и становится достоянием гласности: "Поэтому любой государственный служащий, начиная с тех, кто работает в поселке, и заканчивая высшими должностными лицами, в этом смысле должны думать, прежде чем что-то изрекать".
В середине октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне хватит, чтобы жить месяц. После глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно", так как оно "не просило родителей рожать".
Комментарии
Предполагаю,его "Денег нет- держитесь" ,отлитые в граните,произносились когда мозги были выключены.
И "хорошего вам настроения" - со смайликом.)))
Смотреть на эти рожи уже не могу
Короче посоветовал правду не говорить.
Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных, калек.
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила,-
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.
И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне.
Хитрая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.
И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью,-
Баба как баба, и что ее ради радеть?
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту и другую раздеть.
Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз,
Деньги взяла, и часы, и еще документы,
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.
Только к утру обнаружила Правда пропажу
И подивилась, себя оглядев делово,-
Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так - ничего.
Правда смеялась, когда в нее камни бросали:
- Ложь это все, и на Лжи - одеянье мое!..
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.
Тот протокол заключался обидной тирадой,
(Кстати, навесили Правде чужие дела):
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну а сама, вся как есть, пропилась догола.
Голая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго болела, скиталась, нуждалась в деньгах.
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах.
Некий чудак и поныне за Правду воюет,-
Правда, в речах его - правды на ломаный грош:
-Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.
Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
Могут раздеть - это чистая правда, ребята!
Глядь, а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь, на часы твои смотрит коварная Ложь.
Глядь, а конем твоим правит коварная Ложь.
1977
"Мозги надо включать..." да мозги выключать не надо, чтоб потом не забывать их включить.