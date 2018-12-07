Пятница, 7 Декабрь, 08:27

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,74
€ 75,61
246463
Обь
83см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить

, ИА "Амител"
Премьер подчеркнул, что сейчас любое высказывание попадает в интернет и становится достоянием гласности

Фото: ufa.kp.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом эфире на встрече с главами телеканалов заявил, что чиновникам, которые делают спорные заявления, следует "включать мозги".

"Что можно сказать? Мозги надо включать, вот, собственно, и все, когда ты облечен властью. И, к сожалению, не у всех это получается", — заявил Медведев, подчеркнув, что не хотел бы "обижать государственных служащих в хорошем смысле этого слова целиком".

Он отметил, что в России на госслужбе состоит около миллиона человек: "И что бы там ни думали, ни говорили, по большей части это действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди".

"Но есть, конечно, и другие люди", — заявил Медведев и призвал привлекать к ответственности тех, кто "плохо себя ведет".

Премьер подчеркнул, что сейчас любое высказывание попадает в интернет и становится достоянием гласности: "Поэтому любой государственный служащий, начиная с тех, кто работает в поселке, и заканчивая высшими должностными лицами, в этом смысле должны думать, прежде чем что-то изрекать".

В середине октября министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тыс. рублей вполне хватит, чтобы жить месяц. После глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно", так как оно "не просило родителей рожать".

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

7.12.2018 06:41
Мозговед

Предполагаю,его "Денег нет- держитесь" ,отлитые в граните,произносились когда мозги были выключены.

0  0
7.12.2018 07:11
- гость -

И "хорошего вам настроения" - со смайликом.)))

0  0
7.12.2018 07:27
Гога


Смотреть на эти рожи уже не могу

0  0
7.12.2018 07:33
- гость -

Короче посоветовал правду не говорить.

0  0
7.12.2018 07:46
Правда лжи

Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых, блаженных, калек.
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила,-
Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег.

И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне.
Хитрая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.

И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью,-
Баба как баба, и что ее ради радеть?
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту и другую раздеть.

Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды, примерив на глаз,
Деньги взяла, и часы, и еще документы,
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.

Только к утру обнаружила Правда пропажу
И подивилась, себя оглядев делово,-
Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так - ничего.

Правда смеялась, когда в нее камни бросали:
- Ложь это все, и на Лжи - одеянье мое!..
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.

Тот протокол заключался обидной тирадой,
(Кстати, навесили Правде чужие дела):
Дескать, какая-то мразь называется Правдой,
Ну а сама, вся как есть, пропилась догола.

Голая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго болела, скиталась, нуждалась в деньгах.
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах.

Некий чудак и поныне за Правду воюет,-
Правда, в речах его - правды на ломаный грош:
-Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.

Часто разлив по сто семьдесят граммов на брата,
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.
Могут раздеть - это чистая правда, ребята!
Глядь, а штаны твои носит коварная Ложь.
Глядь, на часы твои смотрит коварная Ложь.
Глядь, а конем твоим правит коварная Ложь.

1977

0  0
7.12.2018 08:23
Эпсилон Бык

"Мозги надо включать..." да мозги выключать не надо, чтоб потом не забывать их включить.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
08:21
СМИ рассказали о поломках запущенного Порошенко экспресса в аэропорт 0
08:17
Австралийское чудо: лучшие фото удивительной и нестандартной Эмили Браунинг 0
08:06
"Аполлон-17": история последнего путешествия человека на Луну 10
07:50
Квартиру с хамамом и теплыми лоджиями продают в Барнауле за 9,8 млн руб. 0
07:34
До каких пор жильцы квартир с электроплитами будут платить за свет меньше 5
07:19
Прекрасные девушки в теплых шубах: спасаемся от холода 0
07:03
Погода точно будет новогодней: прогноз на конец 2018-го в Барнауле 0
06:48
Зима, холода: какие болезни возникают из-за мороза 0
06:32
Утепляемся: животные, которые основательно подготовились к зиме 0
06:17
Мороз продолжит властвовать в Алтайском крае 7 декабря 0
06:01
Союз кинематографистов заявил о разрушенной системе проката на Алтае 0
05:57
Медведев посоветовал чиновникам "включать мозги", прежде чем говорить 6
04:43
Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ 1
03:40
Россияне потратят на встречу Нового года в среднем 17 тысяч рублей 4
02:46
Назван самый популярный клип в России на YouTube в 2018 году 0
01:11
Дудь прокомментировал обвинение в краже вопросов для интервью с Буруновым 0
00:55
Ученые назвали главную отличительную особенность неверных женщин 0
23:55
Путин поручил Медведеву создать учебник по нацполитике для чиновников 0
23:47
Жиган рассказал депутатам Госдумы о славном будущем рэпа 0
23:22
Рада разорвала Договор о дружбе между Украиной и Россией 0
22:57
Составлен портрет среднестатистического российского коррупционера 0
22:44
Эрика Давидыча освободили в суде по апелляции и вернули все имущество 0
22:21
Лукашенко намерен встретиться с Путиным, чтобы обсудить все до Нового года 0
21:53
Госдума лишила неприкосновенности депутата в закрытом от прессы режиме 0
21:38
Медведев успокоил россиян: "Мы переломили тренд на падение доходов" 0
21:23
Мутко готовит губернаторам целевые показатели по строительству 0
20:51
Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года 0
20:35
Ветеран труда отправил Медведеву прибавку к пенсии - 683 рубля 66 копеек 6
20:08
Неизвестные в масках украли более 1 млн рублей в платежном центре Барнаула 2
19:53
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью с Буруновым 1
19:36
Дмитрий Киселев решил организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже 3
19:08
Коротко о главном: новые высотки, мусор бизнес-класса и "танки" в Лебяжьем
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 6 декабря
18:51
Медведев: НДС повысили для того, чтобы не уменьшались доходы россиян 24
18:35
Минздрав рассказал, как провести новогодние каникулы с пользой 1
18:18
Медведев рассказал, какие семьи в России страдают от бедности 4
17:51
Медведев: на выполнение социальных обязательств направят 22 трлн рублей 6
17:32
Медведев о России: "Экономика быстроразвивающейся страны" 8
17:27
Барнаульского бодибилдера наказали за контрабанду стероидов 1
17:12
Уголовное дело возбудили после травмирования девочки на качелях в Рубцовске 0
17:03
Медведев назвал самое трудное решение последних десятилетий 11
16:49
Ребенок насмерть замерз в Иркутской области, пока его родители тушили школу 8
16:33
Данными о водителях-алкоголиках будут обмениваться МВД и Минздрав 1
16:21
Новогоднюю ель с пиксельной подсветкой начали монтировать в "Лесной сказке" 0
16:15
Автомобиль ДПС с горно-алтайскими номерами попал в аварию в Барнауле 8
16:02
Путина пригласили на чемпионат мира по дзюдо в Японии 3
15:48
Алтайская сеть "Корзинка" начнет экспансию в Новосибирск с 2019 года 0
15:32
Столкнувшиеся в центре Барнаула автомобили перегородили проезжую часть 2
15:21
Мусор бизнес-класса: на Алтае спорят о новой системе вывоза ТКО 1
15:13
Стало известно, когда в 2019 году пройдет "Алтайская зимовка" 3
15:04
Ученик в Москве пришел в школу с ножом и начал угрожать учителям 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.