Фото: chaspik.spb.ru
Пробки в семь баллов образовались на улицах Барнаула утром в пятницу, 7 декабря. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее загружено движение по Павловскому тракту на участке от кольцевого перекрестка до пересечения с улицей Фурманова, на перекрестках Власихинская — шоссе Ленточный Бор, Попова — Павловский тракт, а также по проспекту Ленина в районе пересечения с улицей Матросова и улицей Кутузова. Скорость движения здесь равна 7 километрам в час.
Также заторы наблюдаются на отрезках улиц Советской Армии, Малахова, Георгиева, Матросова, Молодежной и проспекта Строителей.
В городе произошло одно ДТП: соответствующий знак на карте появился на пересечении улиц Матросова и Меланжевой.
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