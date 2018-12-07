Фото: asfera.info
Пенсионер из Магадана, ветеран труда Владимир Попов официально не обращался в региональный "Социальный центр" с заявлением о перечислении социальной выплаты премьер-министру Дмитрию Медведеву. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу соццентра Анатолия Куликова.
Ранее в сети появился снимок заявления магаданского пенсионера, в котором он просит перечислять социальную ежемесячную выплату в размере 683 рублей Медведеву, так как она "унижает человеческое достоинство".
"С подобным заявлением этот пенсионер к нам не обращался. Речь идет о выплате, которая предоставляется ветеранам труда региона в качестве компенсации на оплату коммунальных услуг", — рассказал собеседник агентства, отметив, что Попов был в соццентре по другому поводу: пенсионер собирается переехать в Магадан из поселка Сокол, изменить место прописки. "Поэтому попросил временно не перечислять деньги на оплату коммуналки", — заявил источник.
Собеседник агентства рассказал, что данные деньги перечисляет региональный бюджет адресно ветеранам труда и ряду других категорий граждан, и их нельзя направить на другой счет.
В соццентре подчеркнули, что даже теоретически не могли бы перевести деньги пенсионера Медведеву. Лишь ветеран вправе распоряжаться ими как считает нужным после получения.
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