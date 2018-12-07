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Госдеп США предложил России отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее. Выполнение одного из данных условий позволит вернуться к выполнению условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет "Коммерсант", ссылаясь на Reuters.
"Или вы избавитесь от этой системы, избавитесь от пусковой установки, либо измените систему так, чтобы дальность ее действия не превышала предусмотренную [ДРСМД]", — приводит издание слова замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
В НАТО отметили, что РФ нарушила ДРСМД. В альянсе считают, что нарушением является разработка Россией ракетной системы 9М729.
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